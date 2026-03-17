O Grove busca peones de limpieza, jardinería, conductores de camión y animadores culturales

Imagen de archivo de operarios de jardinería

El Concello de O Grove, con la financiación de la Diputación de Pontevedra a través del plan +Provincia, pone en marcha el programa “Activación 2026” con la convocatoria de 17 contratos de trabajos temporales para personas desempleadas. Será el Servizo Público de Emprego de Galicia el que seleccionará a los candidatos.

Los puestos ofertados son los siguientes: siete plazas para peón de limpieza por un periodo de seis meses; otras dos plazas de peón de limpieza, pero una durante tres meses y medio, y otra para el periodo de junio a agosto; una plaza de operario, dos de peón de jardinería, tres de conductor de camión y una de animador sociocultural, todas por un plazo de seis meses.

Entre los requisitos para poder optar a cualquiera de los contratos, están la inscripción en el Servizo Público de Emprego, el permiso B para algunos puestos de limpieza y jardineros, el carnet C y CAP para conductores de camión y el título de monitora para animación.

Las bases específicas de cada ocupación pueden consultarse, una vez aprobadas, en la sede electrónica del Concello de O Grove, así como en el tablón de anuncios de la web municipal. Estos dos serán los principales medios para dar publicidad a todos los actos que se deriven de estos procedimientos selectivos.

De esta manera, las personas contratadas reforzarán los servicios municipales y, al mismo tiempo, el gobierno municipal contribuye la generación de oportunidades para usuarios en situación de desempleo.