El Concello de O Grove licita el refuerzo de la gestión de la plusvalía municipal por un importe de 34.000 euros

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove licita un contrato de asistencia técnica para reforzar la gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, una tasa que grava el incremento de valor de los terrenos urbanos cuando se transmite una propiedad, ya sea por venta, herencia o donación. El contrato sale a licitación por un importe de 34.000 euros por periodo de un año, con posibilidad de prórroga.

El objetivo es que una empresa externa colabore en el ejercicio de gestiones tributarias, recaudación e inspección de dicho impuesto, realizando aquellas tareas que no impliquen ejercicio de autoridad, con el único fin de conseguir la máxima eficacia en el cobro de la tasa.

Desde el ejecutivo local exponen que el personal actual del servicio de tesorería del Concello –responsable del contrato– “é totalmente insuficiente para abarcar a tramitación das liquidacións do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana”, motivo por el que desde hace años contratan a una empresa externa para colaborar con su gestión.

Sin embargo, en caso de no conseguir adjudicar el nuevo contrato, la administración local valora la posibilida de poder delegar dicho servicio en la Diputación a través del ORAL, “de conformidade coa lexislación de réxime local, aproveitando os medios técnicos e humanos especializados cos que conta dita administración supramunicipal, así como a súa experiencia na xestión tributaria municipal”.