O Grove
Remolcan un pesquero de O Grove con seis tripulantes tras quedar sin máquina cerca de Punta Langosteira, en A Coruña
El suceso tuvo lugar a las 8:30 horas y la embarcación fue transportada hasta el muelle de A Palloza
Salvamento Marítimo tuvo que remolcar este lunes al pesquero "Arino", con puerto bases en O Grove, con seis tripulantes tras quedar sin máquina a tres millas al norte de Punta Langosteira, en A Coruña.
Según indicaron fuentes del servicio marítimo a Europa Press, fue sobre las 8:30 horas cuando saltó la voz de alarma.
De esta forma, hasta el punto acudió la Salvamar Betelgeuse, que remolcó al pesquero hasta el muelle de A Palloza, en la ciudad herculina.