O Grove anuncia cortes de agua en la calle Castelao por obras en la red de abastecimiento

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove advirtió que durante esta mañana se cortará de forma temporal el suministro de agua en parte de la calle Castelao con el objetivo de instalar una nueva tubería al sistema general de abastecimiento que dará servicio a la Rúa Lepanto, dentro de las actuaciones de mejora de la red.

El corte está previsto desde las 9:30 hasta las 12:30 horas y afectará al tramo de la calle Castelao comprendido entre la subida a Pombal y la entrada a la Rúa Canteira.

Desde el Concello pidieron disculpas al vecindario por las molestias que puedan ocasionar y recordaron la necesariedad de acometer esta obra para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en esta céntrica zona.