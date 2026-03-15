Trasladan al hospital a un hombre tras ceder la uralita de su tejado en O Grove

Equipo de Emerxencias de O Grove Cedida

Un hombre resultó herido esta mañana en la céntrica calle Luis A. Mestre, en O Grove, tras caerse de su tejado mientras trataba de cortar una rama. Según explicaron desde el 112 de Galicia, el suceso se produjo al filo de las 11:20 horas y cedió una parte de la uralita de la vivienda, precipitándose a una placa intermedia, situada en el desván, que impidió que se cayera hasta el último piso.

Hasta el punto se trasladaron efectivos del grupo de Emerxencias de O Grove, que rescataron al herido, que fue trasladado al Hospital de Montecelo por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque en todo momento permaneció consciente y no parecía revestir gravedad.