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O Grove

Trasladan al hospital a un hombre tras ceder la uralita de su tejado en O Grove

El hombre tuvo que ser rescatado tras caer al desván

A. Louro
15/03/2026 17:01
Equipo de Emerxencias de O Grove
Cedida
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Un hombre resultó herido esta mañana en la céntrica calle Luis A. Mestre, en O Grove, tras caerse de su tejado mientras trataba de cortar una rama. Según explicaron desde el 112 de Galicia, el suceso se produjo al filo de las 11:20 horas y cedió una parte de la uralita de la vivienda, precipitándose a una placa intermedia, situada en el desván, que impidió que se cayera hasta el último piso.

Hasta el punto se trasladaron efectivos del grupo de Emerxencias de O Grove, que rescataron al herido, que fue trasladado al Hospital de Montecelo por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque en todo momento permaneció consciente y no parecía revestir gravedad.

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