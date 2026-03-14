Las reservas para la Semana Santa en O Grove avanzan despacio, pero con buenas previsiones

Turistas disfrutando de las playas de San Vicente do Mar en agosto del año pasado S.R.

A escasas dos semanas de la Semana Santa, los establecimientos hoteleros de O Grove se preparan para la primera cita turística importante del año en el municipio. Desde el sector afirman que las llamadas para reservar, como suele ser habitual, llegan con cierta lentitud, pero la experiencia de años anteriores permite mantener buenas previsiones.

Desde el Hotel Cons da Garda, su gerente, Beatriz Castro, explica que en su caso las reservas “empezaron antes de lo habitual”, algo que le sorprendió, pues normalmente la mayoría comienzan a partir de los 15 días previos. Así, mantiene unas expectativas para la Semana Santa –que este año se celebra del 29 de marzo al 5 de abril– muy positivas. Actualmente, el establecimiento registra entorno al 70% de ocupación, una cifra que le hace pensar que pueden alcanzar entre el 90 y el 100%.

Por su parte, desde otros negocios como el Talaso Hotel Louxo La Toja o el Hotel Puente La Toja, señalan estar al 50%, una cifra que sigue la línea de años anteriores. Desde el Puente La Toja destacan que algunas llamadas también les llegaron antes de lo previsto: “Iban muy bien, pero estos días pararon”, comentan. Sin embargo, en el Louxo apuntan que la mayoría de sus reservas han sido a través de la página web u otras plataformas online, por lo que no pueden determinar si son de hace tiempo o más recientes.

Aún así, todos los establecimientos coinciden en que la experiencia les ha enseñado que gran parte de las llamadas suelen concentrarse los días previos, cuando los visitantes conocen con mayor certeza la previsión meteorológica. En este sentido, en Cons da Garda, pese a mostrarse satisfechos con el volumen de ocupación obtenido, son conscientes de que todavía puede haber cancelaciones, pero también de que lo fuerte de las reservas aún está por venir.

Por otro lado, en cuanto a los días de estancia, los negocios coinciden en que la mayor parte se concentran entre el jueves 2 y el sábado 4 de abril, señalando que son muy pocos los visitantes que van toda la semana. “Para nosotros la Semana Santa es de jueves a domingo, que es cuando la gente realmente tiene vacaciones”, comentan desde Puente la Toja.

Asimismo, desde la Oficina de Turismo de O Grove indican que, por el momento, no han comenzado a recibir muchas llamadas solicitando información, aunque sí han detectado movimiento en su correo electrónico, por lo que prevén que el teléfono comienza a sonar en los próximos días.

En general, el sector turístico de O Grove coincide en que la Semana Santa es un período en el que la gente se organiza muy a última hora. En este sentido, subrayan que se trata de un comportamiento muy diferente al de verano, cuando los visitantes planifican con mucha más antelación, con reservas que ya se hacen de un año para otro.