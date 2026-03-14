El PP de O Grove achaca la escasez de costaleros a la escasa promoción de la Semana Santa

Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove Cedida

El Partido Popular de O Grove denuncia “la falta de interés y el escaso respaldo” que el gobierno local muestra hacia la Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas y representativas del municipio, según indican.

Los populares lamentan “la preocupante falta de sensibilidad” hacia una celebración, subrayan, que forma parte del patrimonio cultural y de la historia de O Grove. Remarcan que no solo se trata de una celebración religiosa, sino que de una manifestación cultural y de trabajo de generaciones de vecinos.

Esta falta de promoción provoca, según el PP, “la escasez de personas dispuestas a participar como costaleros para portar las imágenes en las procesiones” a lo que se añade que organizadores y voluntarios carecen de todo tipo de ayuda municipal.

El PP grovense entiende que la Semana Santa merece una promoción y un respaldo institucional mucho mayor porque “debería convertirse en un elemento diferenciador dentro de la oferta cultural y turística del municipio”, por lo que exigen al gobierno local que “promocione y defienda las tradiciones de nuestra villa”.