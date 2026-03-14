Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El PP de O Grove achaca la escasez de costaleros a la escasa promoción de la Semana Santa

D. A.
14/03/2026 19:19
Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove
Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de O Grove denuncia “la falta de interés y el escaso respaldo” que el gobierno local muestra hacia la Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas y representativas del municipio, según indican.

Los populares lamentan “la preocupante falta de sensibilidad” hacia una celebración, subrayan, que forma parte del patrimonio cultural y de la historia de O Grove. Remarcan que no solo se trata de una celebración religiosa, sino que de una manifestación cultural y de trabajo de generaciones de vecinos.

Esta falta de promoción provoca, según el PP, “la escasez de personas dispuestas a participar como costaleros para portar las imágenes en las procesiones” a lo que se añade que organizadores y voluntarios carecen de todo tipo de ayuda municipal.

El PP grovense entiende que la Semana Santa merece una promoción y un respaldo institucional mucho mayor porque “debería convertirse en un elemento diferenciador dentro de la oferta cultural y turística del municipio”, por lo que exigen al gobierno local que “promocione y defienda las tradiciones de nuestra villa”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina