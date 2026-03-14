La campaña por el Día do Pai ayuda a las ventas en el comercio local pese a un inicio de año de poco consumo

Presentación campaña del Día del Padre de Emgrobes Cedida

La campaña por el Día do Pai de O Grove, organizada por Emgrobes, está ayudando a dinamizar el comercio local, pese a experimentar un primer trimestre del año marcado por un consumo moderado por parte de la clientela. “A situación económica está afectado. A xente consume pero non en exceso” apuntan desde la asociación de empresarios.

Aún así, comentan que el balance general es positivo, pues aunque los clientes no gastan mucho, sí se animan a participar en la propuesta. En este sentido, esperan que en los últimos días (la campaña concluye el propia Día do Pai, el 19 de marzo) las ventas aún crezcan un poco más, confiando en el buen tiempo y en las compras de última ahora.

Aquellos que realicen compras en los establecimientos adheridos a Emgrobes, entrarán en el sorteo de 600 euros en vales descuento repartidos entre ocho ganadores, que está previsto que se anuncien el 24 de marzo. Así, el premio se divide en cinco vales de 50 euros, dos de 100 y uno de 150 euros.

Por otro lado, la campaña se completa con otro concurso a través de las redes sociales de la entidad –que concluyó ayer por la noche– y una fiesta familiar el próximo miércoles 18 de marzo, víspera del Día do Pai, que tendrá lugar en la Rúa Castelao por la tarde.