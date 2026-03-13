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O Grove

El Concello de O Grove presenta un programa de cursos digitales para adultos

Los cursos se desarrollarán a lo largo de los meses de abril y mayo, y es necesaria inscripción previa

Redacción
13/03/2026 16:26
Exterior de la Casa Consistorial
DA
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El Concello de O Grove presenta un programa de actividades digitales dirigido a público mayor de 18 años, con el objetivo de que aprendan a desarrollarse en diferentes competencias tecnológicas, como la navegación segura por internet, uso de la inteligencia artificial y aplicaciones móviles, o la utilización de la banca electrónica. Se trata de una propuesta integrada en el convenio de colaboración del Concello y la Fundación Cibervoluntarios dentro del programa Yo Conecto, financiado por al Unión Europea.

Los cursos se desarrollarán a lo largo de los meses de abril y mayo, siendo necesaria inscripción previa a través de la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), los teléfonos 886 214 933 y 986 730 609 o el correo electrónico: omix@concellodogrove.es

Las formaciones que se impartirán son: “Apps útiles para xestións e trámites en internet”, del 13 al 16 de abril; “Iniciación ao mundo dixital”, del 20 al 23 de abril; “Crea contido con intelixencia artificial”, del 27 al 30 de abril; “Creatividad con Intelixencia Artificial”, del 4 al 7 de mayo; “Internet segura para menores”, del 11 al 14 de mayo; y “A túa banca dixital. Compras seguras en liña”, del 18 al 21 de mayo.

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