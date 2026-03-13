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O Grove

Adjudican las obras de la Iglesia de San Vicente por más de 200.000 euros

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de seis meses

Sandra Rey
13/03/2026 14:49
Exterior de la Iglesia de San Vicente
Exterior de la Iglesia de San Vicente
Cedida
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La Xunta de Galicia adjudica las obras de restauración y conservación de la Iglesia de San Vicente, en O Grove, por más de 200.00 euros, con el objetivo de resolver los problemas de entrada de agua registrados en los encuentros de la cubierta y en las escaleras de la torre del campanario. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de seis meses

Asimismo, con este proyecto la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude procura mejorar la ventilación y los niveles de salinidad presentes en las fachadas y que están provocados tanto por las uniones de cemento como por su proximidad al mar. Los trabajos previstos incluyen también la instalación de chapas de zinc y láminas impermeables, la modificación de las carpinterías de las ventanas, la dotación de ventilación en la bajocubierta o la renovación de los morteros de cal tradicional.

La intervención se completará con la limpieza de las fachadas, el desalado de las zonas alteradas y la consolidación y reintegración de aquellas zonas con mayor afectación. Por último, se incorporará una trampilla a la salida de la escalera de la torre al campanario que evite la entrada de agua y permita la ventilación.

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