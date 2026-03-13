Adjudican las obras de la Iglesia de San Vicente por más de 200.000 euros
El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de seis meses
La Xunta de Galicia adjudica las obras de restauración y conservación de la Iglesia de San Vicente, en O Grove, por más de 200.00 euros, con el objetivo de resolver los problemas de entrada de agua registrados en los encuentros de la cubierta y en las escaleras de la torre del campanario. El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de seis meses.
Asimismo, con este proyecto la Consellería de Cultura, Lingua y Xuventude procura mejorar la ventilación y los niveles de salinidad presentes en las fachadas y que están provocados tanto por las uniones de cemento como por su proximidad al mar. Los trabajos previstos incluyen también la instalación de chapas de zinc y láminas impermeables, la modificación de las carpinterías de las ventanas, la dotación de ventilación en la bajocubierta o la renovación de los morteros de cal tradicional.
La intervención se completará con la limpieza de las fachadas, el desalado de las zonas alteradas y la consolidación y reintegración de aquellas zonas con mayor afectación. Por último, se incorporará una trampilla a la salida de la escalera de la torre al campanario que evite la entrada de agua y permita la ventilación.