La primera edición del rastro solidario del barrio Vilavella ya coge forma con quince inscritos

Laura Meis con su hijo Xandre en O Grove Gonzalo Salgado

Una de las primeras actividades programadas por la Asociación Veciñal Vilavella, un rastro solidario a favor de ‘A sonrisa de Xandre’ comienza a coger forma al tener una quincena de personas inscritas.

La actividad, que tendrá lugar el domingo 29 de marzo en las calles céntricas de este barrio desde las doce de la mañana, tiene como objetivo, recaudar fondos para la investigación de la Enfermedad de Alexander, patología rara que padece un niño de O Grove.

La organización propone diferentes formas de participar. La primera de forma particular, poniendo a la venta diferentes artículos, la segunda para profesionales y, la última, donando ropa, juguetes u otros enseres para que vendan en el puesto instalado por la propia asociación de vecinos. Tanto de la inscripción como de la venta de los productos, gran parte del porcentaje irá para la causa solidaria. Los interesados en participar pueden inscribirse en el correo avvilavella@gmail.com.

Tras esta actividad, cuentan, el objetivo con el que nació la asociación es “fomentar la convivencia entre los vecinos y vecinas, además de dinamizar el barrio”.

Para ello, en la primera reunión que tuvieron se propusieron algunas metas clave. Así, tienen previsto recuperar la tradición de hacer una alfombra en el barrio durante el Corpus, organizar una hoguera para celebrar San Juan y darle más auge a las fiestas de San Miguel, después de que la taberna Canta Claro ya retomase la cita con el vermú hace un tiempo.