Organizan un curso gratuito de nuevas tecnologías destinado a personas mayores de 60 años

Cartel del taller de nuevas tecnologías en O Grove

La Fundación Amigos de Galicia, en colaboración con el Concello de O Grove, organiza un curso gratuito de nuevas tecnologías destinado a personas mayores de 60 años. El objetivo de esta formación, que lleva el nombre ‘Mellor acompañad@’, es que este sector de la población le pierda el miedo a las tecnologías para que puedan ganar autonomía, independencia y confianza a la hora de hacer determinadas gestiones en el día a día.

Las fechas de la formación son los días 20, 23, 27 y 30 de abril en horario de diez a doce y media de la mañana.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la oficina de Servizos Sociais Comunitarios ubicado en Lordelo o llamando al teléfono 986 733 334.