Los vecinos de O Sineiro sin agua por las obras en la red de abastecimiento

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

Los vecinos y vecinas de la zona de O Sineiro, en O Grove, estarán esta mañana sin suministro de agua debido a las obras de la nueva red de abastecimiento.

Los trabajos, señalan desde el Concello, forman parte del proyecto de mejora que se está llevando a cabo en estas vías para garantizar un mejor servicio a todas las viviendas.

Está previsto que, el suministro se restablezca a partir de las doce de la mañana. El horario dependerá de los trabajos que se están realizando.

Desde el Concello piden disculpas a los vecinos y vecinas afectados por este corte y agradecen la comprensión.