Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Los vecinos de O Sineiro sin agua por las obras en la red de abastecimiento

El Concello prevé que a las doce se restablezca el suministro

C. Hierro
12/03/2026 10:38
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los vecinos y vecinas de la zona de O Sineiro, en O Grove, estarán esta mañana sin suministro de agua debido a las obras de la nueva red de abastecimiento.

Los trabajos, señalan desde el Concello, forman parte del proyecto de mejora que se está llevando a cabo en estas vías para garantizar un mejor servicio a todas las viviendas.

Está previsto que, el suministro se restablezca a partir de las doce de la mañana. El horario dependerá de los trabajos que se están realizando.

Desde el Concello piden disculpas a los vecinos y vecinas afectados por este corte y agradecen la comprensión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina