La gestión con la empresa de suministro retrasa el estreno de la red de electrogasolineras

Cargador de coches eléctrico instalado por la Mancomunidade en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La Mancomunidad do Salnés anunció, que la implantación de la red pública de electrolineras ultrarrápidas, se haría efectiva a finales del año pasado. Sin embargo, tal y como evidenciaron desde Esquerda Unida de O Grove en el último Pleno en el turno de preguntas, las previstas en la rúa Castelao y frente a la Cofradía, todavía no están en funcionamiento.

Esta situación es similar en el resto de localidades, como puede ser Vilanova, Meis o Ribadumia, lugares en los que la instalación está hecha pero todavía no pueden utilizarse.

David Castro, presidente de la Mancomunidad do Salnés (y también alcalde de Ribadumia) señala que, por parte de la organización de municipios ya están terminada la gestión de licitación, adjudicación y también ejecución de la instalación de estos cargadores eléctricos pero que, actualmente, se encuentran en trámites con las empresas suministradoras de energía para poder ponerlas en funcionamiento. “A nosa parte está rematada pero agora estamos neses trámites coas empresas para os detalles do suministro”, cuenta Castro.

A pesar de que no pueden indicar una fecha exacta, señala el presidente de la Mancomunidad, actualmente la puesta en marcha de estas estaciones en los diferentes municipios de O Salnés y, por tanto, también en O Grove, “será máis cerca de que tarde”.

En total, la Mancomunidad podrá en marcha un total de doce estaciones dobles en los nueve concellos de la comarca que tendrán un tiempo estimado de carga de unos diez o veinte minutos.