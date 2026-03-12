Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La Cofradía de los Dolores de O Grove busca portadores para los Pasos de Semana Santa

C. Hierro
12/03/2026 15:23
Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove
Uno de los Pasos de la Cofradía de los Dolores de O Grove
Cedida
La Cofradía de los Dolores de O Grove busca portadores para poder sacar los pasos durante esta Semana Santa.

El vicepresidente de esta congregación religiosa, Antonio Rey, señala que este año, ya sea por motivos laborales, por viajes u otras causas personales, las personas con las que contaban año tras año para cargar con las Imágenes no están disponibles para esta celebración.

Rey indica que para cargar el Trono del Cristo precisan a un total de 18 costaleros y, por su parte, para salir con el de Paso de la Virgen de los Dolores, necesitan a una treintena. De no encontrar personas voluntarias que quieran participar en este acto, el vicepresidente de la Cofradía cuenta que alguna de las Imágenes tendría que quedar sin poder salir a las calles en procesión el Viernes Santo, fecha en la que salen los dos.

“Sería una pena que se quedase uno de ellos sin salir. Queremos despertar el orgullo de la gente de este municipio e incluso de otros cercanos y pedir que alguien nos eche una mano durante esta Semana Santa”, indica Rey.

Las personas interesadas, indica Rey, únicamente se tienen que presentar a los ensayos que se llevan a cabo los sábados por la tarde en la Iglesia parroquial San Martiño de O Grove.

