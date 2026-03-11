Rescatan a dos marineros de O Grove tras una avería en su barco en Ons

Imagen de agentes de Gardacostas de Galicia Gonzalo Salgado

El Servizo de Gardacostas de Galicia rescató ayer a dos marineros de O Grove tras sufrir una avería en el barco en el que navegaban en la Illa de Ons.

Tal y como señala uno de los marineros, José Antonio Meis de 58 años, fue sobre las diez de la noche del día de ayer cuando el motor de su embarcación sufrió un percance y quedaron a la deriva.

Las condiciones meteorológicas en ese momento, señalan desde el servicio de Gardacostas, eran adversas, ya que había mar de fondo y olas de hasta tres metros de altura. Además, el rescate fue complicado porque el barco se encontraba a tan solo "uns 600 metros" de las rocas del peligroso acantilado "Buraco do Inferno".

Tras las maniobras, la lancha del servicio de salvamento de Galicia pudo remolcar el barco, 'Tsunami', hasta el muelle de Portonovo, en Sanxenxo.

Fuera de peligro

Los dos marineros señalan que en ningún momento temieron por su vida. "En el sitio en el que estábamos, nos sentíamos fuera de peligro", cuenta Meis. Además, la intervención del equipo de Gardacostas, señala que fue "moi rápida".

Actualmente, el mismo marinero detalla que la embarcación se encuentra todavía en el puerto de Portonovo a la espera de poder reparar la avería en el motor.