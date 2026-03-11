Pablo Leiva presenta su dimisión como líder del PP de O Grove

Pablo Leiva, el ya exconcejal del PP, en un Pleno Gonzalo Salgado

Pablo Leiva, el que era concejal, portavoz y líder del PP de O Grove, presentó su dimisión en el día de ayer.

Leiva llegó a la política en el año 2023 tras a despedida de su antecesora Beatriz Castro. El objetivo con el que se presentó a los vecinos y vecinas del municipio fue liderar un grupo que implicase a la gente de O Grove y, además presentar iniciativas que hicieran resurgir a la localidad.

El presidente provincial del PP, Luis López, apoyó la candidatura de Leiva y lo defendió señalando que es "una persona muy preparada, dialogante, con gran prestigio profesional y capacidad de trabajo y que asume este nuevo reto con mucha ilusión y compromiso".

Sucesor

Tres años después Leiva abandona la política. Decisión comunicada a su partido en una reunión que mantuvo con todos sus compañeros y en la que estaba presente, además de Luis López, otros barones pontevedreses.

El círculo más cercano admite que la noticia fue "totalmente una sorpresa".

El PP de O Grove busca, por tanto, una nueva persona que lidere el partido. Son muchos los nombres que saltan a la palestra, pero, actualmente, no hay ninguna confirmación.