O Grove

Entrehortas, Vila Vella y Claudio Iglesias, pasan a ser de uso exclusivo para residentes

C. Hierro
11/03/2026 15:04
La zona de Entrehortas, una de las afectadas por los cambios en el tráfico
l Concello de O Grove implantó, desde ayer, nuevas condiciones de uso y circulación en varias vías del centro del municipio. Así, tal y como indicó el alcalde, José Cacabelos, las calles Claudio Iglesias, Vila Vella (en un tramo en concreto) y la zona de Entrehortas, pasan a ser de uso exclusivo de residentes.

Esta decisión, defiende Cacabelos, se toma con el objetivo de mejorar la seguridad en estos puntos ya que son tramos que se caracterizan por ser muy estrechos y, además, no estar preparados para soportar el volumen de tráfico actual.

Con esta nueva organización del tráfico, aquellos vecinos o visitantes que quieran acceder al pabellón, al centro de salud, al auditorio, a la Casa da Cultura o al instituto, deberán cambiar el recorrido. El nuevo itinerario para acceder a cualquiera de estos puntos debe ser la circulación por el Paseo de Beiramar, la Rúa Luis Casais y la Rúa Pombal, hasta llegar al acceso a estas instalaciones. Por su parte, la salida de estos puntos señalados deberá llevarse a cabo por As Bouzas.

Para facilitar la adaptación de estos cambios, informar de todas las limitaciones de paso a los conductores y evitar problemas en el tráfico rodado, está previsto que se desplacen agentes de la Policía Local a todas estas zonas afectadas.

