Las entradas para el musical ‘O libro da Selva’ se ponen a la venta el viernes en la biblioteca

Cartel del musical 'O libro da selva' en O Grove

El Auditorio municipal de O Grove acoge, el próximo 15 de marzo a las seis de la tarde, el musical ‘O libro da Selva’ dirigido a un público infantil y familiar.

Las entradas para asistir a este espectáculo se pondrán a la venta el viernes, día 13, en la biblioteca municipal en horario de 11:00 a 13:30 horas. Además, el propio día del evento, se podrán adquirir directamente en el auditorio desde las cinco de la tarde. El precio de cada uno de los tíckets es de seis euros.

El musical llega a la localidad dentro de la programación cultural del Concello para el primer semestre del año.

El evento, de la mano de la compañía Ártika Cía, ya ha recorrido otras localidades de Galicia emocionando y divirtiendo al público.