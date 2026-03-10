Mi cuenta

O Grove

Emgrobes lanza un sorteo de 25 euros en vales de compra a través de las redes sociales

C. Hierro
10/03/2026 15:22
Cartel del sorteo de Emgrobes en Redes Sociales
Cartel del sorteo de Emgrobes en Redes Sociales
La asociación de empresarios Emgrobes lanzó ayer, a través de sus redes sociales, un sorteo de 25 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos de O Grove. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la campaña que tienen activa por el Día del Padre y que repartirá un total de 600 euros entre las personas que adquieran productos en los comercios adheridos, estará activa hasta el 14 de marzo.

Las personas que quieran participar únicamente tienen que seguir la cuenta de Emgrobes en Instagram, mencionar a una persona en los comentarios, darle a “like” a la publicación y compartirla. La asociación señala que, cuántas más menciones se hagan, más posibilidades hay de optar a los vales de compra.

Por otra parte, los ganadores de los 600 euros que se repartirán en la Campaña del Día del Padre, se escogerán entre las personas que compren artículos en los establecimientos adheridos y depositen su papeleta con su nombre, apellidos y número de teléfono en las urnas repartidas en los mismos.

Comprar un regalo para el Día del Padre en O Grove tiene premio

Comprar un regalo para el Día del Padre en O Grove tiene premio

El premio se divide en cinco bonos de 50 euros, dos de cien y uno de 150.

Está previsto que el nombre de los ganadores de esta campaña se anuncien el 24 de marzo tras un sorteo en la sede de la asociación.

