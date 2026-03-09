La Ruta de Pinchos triunfa en el primer fin de semana y llena las actividades programadas

Participantes en la Ruta de Pinchos de O Grove Cedida

El VI Concurso de Pinchos de O Grove, que en esta edición presenta la posibilidad de probar tapas saladas y también dulces, comenzó el pasado viernes con un gran éxito de público.

Tal y como señalan los organizadores, los restaurantes vivieron un gran ambiente las primeras jornadas con vecinos y vecinas de la localidad y también visitantes con ganas de probar estas recetas.

El éxito a la hora de probar las tapas se vive también en la convocatoria de las actividades programadas. Así, indican que, desde el segundo día que se abrió la inscripción, algunas de ellas ya cuentan con el aforo completo.

La próxima experiencia prevista dentro de este concurso -que se alargará hasta el próximo 22 de marzo- es una cata y degustación de quesos (D.O. Queixo Arzúa-Ulloa y D.O. Queixo de Tetilla) que se celebrará en el Hotel Serantes a las 17:30 horas. Esta actividad estará conducida por Óscar Pérez y Marisé Mosteiro.

Otras iniciativas que se llevarán a cabo a lo largo del mes en el municipio están relacionadas con, por ejemplo, conciertos que se celebrarán en el Náutico de San Vicente, un tardeo en la cafetería Torrada con Dj, una experiencia olfativa en el Casino de A Toxa o una masterclass de un maestro chocolatero.