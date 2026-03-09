Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El PP revela que el no del Concello a un tanatorio puede acarrear una reclamación de 600.000 euros

C. Hierro
09/03/2026 16:48
Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PP de O Grove señala que, la negativa del Concello a conceder una licencia para la apertura de un nuevo tanatorio, puede llegar a suponer que tenga que hacer frente a una “reclamación cercana a los 600.000 euros”.

Esta situación fue denunciada por parte del portavoz de los populares, Pablo Leiva, en el último Pleno celebrado en el municipio. El concejal señaló de este modo que, la decisión adoptada en su día por la Junta de Gobierno podría tener, ahora, un elevado coste económico para el municipio.

Preguntado por ello, el alcalde meco, José Cacabelos, indicó que actualmente no tiene constancia de que haya ninguna sentencia sobre ese asunto y, por tanto, que no conoce si el Concello tendrá que hacer frente, o no, a esa indemnización. De todas manera, señaló, recabará toda la información a través del despacho de abogados que lo está gestionando.

En el Pleno, los populares también preguntaron sobre el pago a la SGAE. Momento en el que el alcalde reconoció que, actualmente el Concello está en negociaciones con la asociación para establecer un plan de pagos para poder hacer frente a los 98.000 euros que se adeudan.

