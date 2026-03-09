El asesinato de los líderes de Europa en A Toxa: la trama de la nueva novela de Manel Loureiro

El escritor pontevedrés, Manel Loureiro Javier Ocaña

“Voy a escribir una historia sobre cómo matar a tu defendido, explícame cómo podría hacerlo”. Con este discurso se presentaba Manel Loureiro a los diferentes responsables de seguridad de los mandatarios de toda Europa para poder documentarse para la novela que saldrá a la venta el próximo mes de mayo: ‘Antes de que todo cambie’.

Esta obra, explica, presenta la historia de un hombre, Samuel Hoyos, que, cuando se encuentra al borde del suicidio, le plantean algo impensable: que mate a todos los presidentes y a todos los primeros ministros de Europa porque él es el único que puede hacerlo y el único que tiene motivos para llevarlo a cabo. Tras ese planteamiento, Loureiro narra una persecución, “un juego del gato y el ratón” y presenta el enigma de quién puede estar detrás de esa petición, quién se puede beneficiar de que eso suceda y, además, qué pasaría si, se llegase a producirse.

El que será su décimo libro, de nuevo es un thriller -género literario en el que afirma Loureiro sentirse más cómodo- y está ambientado en la isla de A Toxa. Además, adelanta, también hay historias que suceden en la zona de Sanxenxo o de Cambados. “En mis novelas es fundamental plantar Galicia como un elemento más de la historia”, cuenta el escritor pontevedrés. Y continúa: “Recorrí la Galicia rural en ‘La puerta’, la más mística y religiosa en ‘La ladrona de huesos’, la costera en ‘Cuando la tormenta pase’ y en esta novela presento esa Galicia que conoce mucha gente que viene fe fuera, la vacacional, la de turismo y la de ese cierto lujo que pueden tener lugares como el Gran Hotel La Toja”.

Para Loureiro, además de ser importante la documentación para lograr contar su historia, es imprescindible empaparse de los lugares en los que sucederán sus novelas. Así, cuenta que, por ejemplo, en el hotel de A Toxa le dejaron “entrar hasta la cocina, literalmente”. “Es imprescindible esto para poder contar las historias”, señala el escritor.

La espera

El 6 de mayo es la fecha es la fecha escogida para la publicación de la última novela de Loureiro, que reconoce, es el trabajo de más de un año. Ante esa fecha, el escritor reconoce que siente “nervios”. Y cuenta: “Aunque llevo veinte años en este negocio de contar historias, cada vez que sale un libro sigo sintiendo la misma sensación de hormigueo”.

Para él, ese sentimiento es “fantástico” porque significa que le sigue importando “muchísimo” su oficio, le sigue emocionando y apasionando.

Lo que persigue con la publicación de este nuevo thriller, cuenta Loureiro, es que llegue a conectar con “cientos de miles de lectores en todo el mundo”. Así, explica que, para el, la literatura de lo que se trata es de hacer disfrutar y de ayudar a que las personas se puedan evadir de su día a día. Y añade: “Si de paso conocen una faceta nueva de Galicia de la que hago embajador involuntario en cada una de mis historias, pues mejor que mejor”.