Denuncian el robo de un tractor cortacésped y una desbrozadora, material valorado en 3.500 euros

Un agente de la Guardia Civil en su despacho Gonzalo Salgado

El sacerdote Juan Ventura Martínez, de O Grove, interpuso una denuncia en la comisaría de la Guardia Civil la semana pasada tras constatar el robo, en la casa rectoral, del tractor cortacésped y una desbrozadora. El material sustraído, señala el párroco, está valorado en 3.500 euros.

Según señala Ventura Martínez, ambas herramientas se encontraban en el “pequeño almacén” que hay en la huerta de la casa rectoral. Para acceder al interior, la persona o personas, reventaron las chapas laterales de este habitáculo y, además, tuvieron que forzar la puerta de hierro que también, señala, se la llevaron.

El sacerdote indica que este robo es, para la parroquia, “un disgusto muy grande”. Esto es así, explica, porque la adquisición de estas herramientas se había producido con “mucho esfuerzo y ahorrando muy poco a poco”.

Ventura Martínez indica que esta maquinaria era la manera que tenían de poder mantener la huerta de la casa rectoral limpia y arreglada y, por tanto, sin ella, no tienen forma de realizar el mantenimiento que requiere este espacio.

La parroquia pide que, si algún vecino o vecina tiene información sobre el suceso, no duden en comunicárselo a ellos o directamente a la Guardia Civil.