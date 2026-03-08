Mi cuenta

Inician las obras en la capilla de San Vicente do Mar y sigue la recaudación para su pago

Los trabajos previstos consisten en el cambio del falso techo por uno fabricado con panel sándwich

C. Hierro
08/03/2026 22:35
Las obras para mejorar la capilla de San Vicente do Mar comenzaron la semana pasada con el objetivo de cambiar el falso techo que presentaba muy mal estado e incluso tuvo desprendimientos.

Los trabajos, por tanto, consisten en la instalación de panel sándwich para lograr una solución más resistente y duradera. Además, está previsto que se incorpore una nueva instalación de iluminación y de altavoces, para, señalan, mejorar la audición de las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en los meses de verano.

Está previsto que las obras acaben en tan solo quince días.

El presupuesto total de la actuación supera los 13.000 euros y, actualmente, señala el sacerdote Juan Ventura Martínez, cuentan con 6.000, recaudados el año pasado. Es por ello que, desde la parroquia, hacen un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la zona y solicitan donaciones con el fin de obtener el dinero suficiente para hacer frente a esta reparación.

Aquellas personas interesadas, pueden ponerse en contacto con el párroco o, si lo prefieren, hacer una transferencia bancaria a ES22 2080 0523 3030 4000 8121, cuenta que está al nombre del Arzobispado de Santiago de Compostela - Parroquia San Vicente.

Ventura Martínez recuerda que esta iglesia se construyó hace más de cincuenta años y, desde hace uno, es propiedad de la parroquia. Durante años, cuenta la titularidad era de la comunidad de vecinos y, al haber estado muchos años sin actividad, el mantenimiento de la iglesia fue poco lo que hace que se tengan que llevar a cabo distintas reparaciones. 

