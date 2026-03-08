El Concello organiza una charla para explicar las obras de las calles Regato, Peso y Contorna

Cartel de las calles afectadas por las obras en O Grove

El Concello de O Grove organiza, el próximo miércoles a las 19:30 horas en la Sala das Cunchas, una charla informativa sobre las obras que tendrán lugar en las calles Ragato, Peso, Con do Gato, Horta do Ría, Fontiña y Xarda.

El objetivo de este encuentro vecinal, señala el alcalde, José Cacabelos, es explicar el proyecto a todos los residentes, ya que, la actuación, que cuenta con un presupuesto de 335.000 euros, estará activa durante varios meses (se prevé que tres) y afectará al tránsito tanto peatonal como rodado en estas vías.

Los trabajos, que comenzarán esta misma semana, mejorará de manera integral estas calles, con el propósito de mejorar la seguridad en toda la zona. De esta manera, el proyecto incluye tanto la renovación de la red de abastecimiento de agua, como la de servicios y la instalación de un nuevo asfaltado. Este último punto, señala Cacabelos, es primordial, ya que, actualmente, estas vías se encuentran en muy mal estado e incluso, algunas de ellas tienen baldosas rotas que ya han provocado caídas.

Las obras se ejecutarán por fases, la primera de ellas, señala el edil meco, afectará a las calles de O Río, Peso y de A Xarda. Posteriormente, actuarán en las restantes vías, incluyendo los puntos de Con do Gato y Fontiña.

Debido a la importancia de la actuación, Cacabelos espera que sean muchos los vecinos y vecinas que acudan a este encuentro para poder solucionar sus dudas.