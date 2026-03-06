La oficina móvil de la Policía Nacional tramitó 653 documentos en O Grove en tan solo un año

El Comisario de la Policía Nacional y el alcalde de O Grove, José Cacabelos Cedida

La oficina móvil de la Policía Nacional que visita dos veces al mes la localidad de O Grove desde hace un año tramitó un total de 653 documentos. De ellos, señala el alcalde, José Cacabelos, 504 corresponden a gestiones relacionadas con el DNI y 149 con el Pasaporte.

Por otro lado, indica el edil, el sistema instalado en el Concello para la actualización de DNIs electrónicos, del certificado digital o para el cambio de datos en el carnet, ha registrado un total de 73 actividades desde que se puso en marcha.

En el día de ayer, el Comisario de la Policía Nacional y el alcalde visitaron la instalación ubicada en la Casa Consistorial y constataron el buen funcionamiento de la misma.

“E un servizo que está funcionando moi ben, está a ser moi demandado polos veciños e veciñas de O Grove”, señaló el alcalde, José Cacabelos, tras el encuentro.

Además, quiso aprovechar la ocasión para agradecer a la Policía Nacional que pusieran en marcha este servicio en el municipio ya que, “aforra moitros traslados aos residentes de O Grove porque as alternativas eran viaxar a Pontevedra ou a Vilagarcía”. De la misma manera, animó a los vecinos y vecinas a continuar usando “estes servizos e xestións”.