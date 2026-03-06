EU denuncia que el gobierno perdió la garantía del local social de Reboredo y tendrá que repararse con dinero público

José Antonio Otero, portavoz de EU de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove denuncia negligencias municipales en la gestión de las deficiencias del local social de Reboredo, obra que, indican, presenta "graves problemas constructivos e desprendementos na fachada" desde su apertura.

La formación señala que, a pesar de las advertencias realizadas al gobierno local por parte de su grupo durante años, el Concello no solicitó a la empresa constructora que se hiciese cargo de los desperfectos cuando los trabajos estaban en garantía. Es por ello que, desde EU prevén que, las reparaciones, tengan que llevarse a cabo con dinero público.

"O Concello sabía desde hai anos que había deficiencias graves nesta obra e, aínda así, deixou pasar o tempo sen obrigar á empresa a reparalas dentro do período de garantía. Agora atopámonos cunha empresa que entrou en concurso e que xa non ten bens para responder", señala el portazos José Antonio Otero. Y alade: "O que non se pode permitir é que por falta de xestión, agora teñan que pagalo os veciños e veciñas con cartos públicos".

Estado local social de Reboredo en O Grove Cedida

Los hechos

Desde EU cuentan que las obras fueron adjudicadas en 2020 a la empresa Sodein Soluciones Integrales S.L. por un importe de 152.157,50 euros y un plazo de garantía de tres años. La última certificación de la obra fue en diciembre del 21, por lo que indican, la garantía "remataría a comezos do 2025".

Otero señala que en el 2022, desde su formación ya advirtieron de manera pública las primeras deficiencias detectadas en el edificio. En ese momento, recuerda, la concejala responsable reconoció en Pleno "que a empresa constructora debía facerse cargo".

Con el paso de los años, señalan, la situación se agravó e incluso, dicen, en 2025 el alcalde reconoció que "están caendo cascotes e parte da fachada". A pesar de eso, lamentan desde EU, no tienen constancia de que se abriese un procedimiento para exigir responsabilidades a la empresa ni para ejecutar la garantía de la obra. La situación se agrava, dice Otero, porque la entidad "foi declarada en concurso voluntario o 30 de abril de 2025".

Negligencia política

Para el portavoz de EU, lo más preocupante es que esta situación puede acabar teniendo consecuencias económicas para el propio Concello. “Se finalmente se confirma que non se fixo ningunha reclamación formal nin se executou a garantía da obra cando correspondía, estaremos ante unha neglixencia política moi grave", indica.

Para aclarar esta situación, el partido de la oposición presentó un escrito por registro en el Concello solicitando información sobre si se realizó algún trámite para reclamar las deficiencias de la obra o ejecutar la garantía. Desde EU, consideran "imprescindible" aclarar lo sucedido y "depurar responsabilidades políticas se se confirma que non se actuou a tempo".

“Alguén terá que explicar por que o Concello non fixo nada durante anos sabendo que a obra tiña problemas e que a garantía estaba en vigor. Defender os intereses públicos significa actuar cando toca, non cando xa é demasiado tarde”, concluyó Otero.