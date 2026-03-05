O Grove
Tapas saladas del 'Pinchanogrove' 2026
La iniciativa empieza el 6 de marzo y se alargará hasta el día 22
1.
BRUMA
Churros de patata y jugo de carne con oro en polvo
Cedida
1.
TRASNO
Brioche con costilla de cerdo a baja temperatura, salsas barbacoa, de miel mostaza, crema de aceitunas y alcaparras
Cedida
1.
SALITRE
Bocata de panceta asada con barbacoa de frambuesa
Cedida
1.
PORTIÑO
Vieira con salsa marinera tradicional, marinada con toques asiáticos sobre crocante de arroz
Cedida
1.
PLAZA
Puerros en salsa de queso emmental con mermelada de panceta ahumada
Cedida
1.
CRISOL
Crocante de panceta y cremoso de patata con jengibre encurtido
Cedida
1.
EL PATIO
Salmorejo con tartar de vieira curada en alga kombu y manzana (16h), osmotizada en PX PREDRO ximenez fíos de togarqshi
Cedida
1.
JUESO DE CAÑA
Patata fritas con huevos y guanciale
Cedida
1.
A DE MARIÑA
Ensaladilla en masa filo con pulpo "á galega" y langostino
Cedida
1.
O CHASCO
Gofre de patata e queso, gallo de corral y pico de gallo
Cedida
1.
CASINO
Xarda marinada con vieira del pacífico y manzana ácida smith
Cedida
1.
CASA ABEL
Taco de atún con encurtidos, yogur y manzana (sin gluten)
Cedida