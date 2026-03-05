Mi cuenta

O Grove

Tapas saladas del 'Pinchanogrove' 2026

La iniciativa empieza el 6 de marzo y se alargará hasta el día 22

Sandra Rey
05/03/2026 06:41
BRUMA - pinchanogrove
1.
BRUMA
Churros de patata y jugo de carne con oro en polvo
Cedida
TRASNO- pinchanogrove
1.
TRASNO
Brioche con costilla de cerdo a baja temperatura, salsas barbacoa, de miel mostaza, crema de aceitunas y alcaparras
Cedida
SALITRE- pinchanogrove
1.
SALITRE
Bocata de panceta asada con barbacoa de frambuesa
Cedida
PORTIÑO- pinchanogrove
1.
PORTIÑO
Vieira con salsa marinera tradicional, marinada con toques asiáticos sobre crocante de arroz
Cedida
PLAZA- pinchanogrove
1.
PLAZA
Puerros en salsa de queso emmental con mermelada de panceta ahumada
Cedida
CRISOL- pinchanogrove
1.
CRISOL
Crocante de panceta y cremoso de patata con jengibre encurtido
Cedida
EL PATIO- pinchanogrove
1.
EL PATIO
Salmorejo con tartar de vieira curada en alga kombu y manzana (16h), osmotizada en PX PREDRO ximenez fíos de togarqshi
Cedida
JUESO- pinchanogrove
1.
JUESO DE CAÑA
Patata fritas con huevos y guanciale
Cedida
MARIÑA- pinchanogrove
1.
A DE MARIÑA
Ensaladilla en masa filo con pulpo "á galega" y langostino
Cedida
CHASCO- pinchanogrove
1.
O CHASCO
Gofre de patata e queso, gallo de corral y pico de gallo
Cedida
CASINO- pinchanogrove
1.
CASINO
Xarda marinada con vieira del pacífico y manzana ácida smith
Cedida
CASA ABEL - pinchanogrove
1.
CASA ABEL
Taco de atún con encurtidos, yogur y manzana (sin gluten)
Cedida