O Grove

La ruta de tapas 'Pinchanogrove' arranca con propuestas saladas y dulces

La iniciativa culinaria estará disponible en diferentes establecimientos de O Grove hasta el 22 de marzo

Sandra Rey
05/03/2026 06:08
Imagen de la presentación del concurso de tapas en O Grove
Miembros de la organización y de los negocios participantes en la presentación del evento gastronómico
O Grove comienza este viernes, 6 de marzo, una nueva edición de la ruta de tapas ‘Pinchanogrove’, en la que este año participan doce establecimientos con propuestas culinarias como ensaladilla crocante de pulpo “á galega”, churros de patata y jugo de carne con oro en polvo o un bocata de panceta asada con salsa barbacoa de frambuesa, entre otras. Los negocios son: Portiño, Plaza, Crisol, Salitre, Casa Abel, Trasno, A de Mariña, El Patio, Jueso de Caña, Bruma, Casino y O Chasco.

Así, hasta el 22 marzo la organización del evento culinario invita a vecinos de O Grove y visitantes a recorrer la gastronomía meca probando pequeños bocados elaborados con sorprendentes ingredientes.

Además, este año el certamen incorpora la novedad de la ruta ‘Pinchadoce’, una variante con tapas dulces que estará disponible en las mismas fechas en los siguientes establecimientos: Campaña, Galaico, Metropol, Romeo, Sublime, Torrada. Entre las propuestas hay un chupito de mango, una tostada de pan brioche con sopa fría de chocolate blanco o un sorprendente sushi dulce que, a través de helado de limón y salmón reinterpretan el conocido plato japonés.

Todas las personas que participen en esta iniciativa serán los encargados de votar los mejores pinchos, tanto salados como dulces.

