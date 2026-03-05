O Grove organiza un campamento de salud digital en Semana Santa

Campamento digital organizado por el Concello de O Grove

El Concello de O Grove organiza, un año más, un campamento de salud digital durante la Semana Santa. La iniciativa, que es totalmente gratuita, se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril en horario de 9:30 a 13:30 horas. La actividad está diseñada para niños y niñas desde los siete hasta los 17 años.

El curso está dividido en diferentes temáticas. La primera de ellas está relacionada con la ciber defensa, y por tanto, tiene como objetivo enseñar a los jóvenes a crear un escudo cuando naveguen en internet. El siguiente punto está relacionado con los juegos online y, el tercero, con las técnicas necesarias para que los niños y niñas puedan disfrutar de los dispositivos como un profesional.

El último tema tendrá como meta que los participantes aprendan competencias digitales básicas.

Inscripciones

Aquellas personas interesadas en asistir a este campamento ya pueden realizar su inscripción. Para ello pueden ponerse en contacto en el teléfono 886 214 933 o en el correo omix@concellodogrove.es. Además, también se puede reservar la plaza directamente en la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) ubicada en el segundo piso de la Casa Consistorial.