El Concello negocia con la SGAE el pago de los 98.000 euros que adeuda

Concierto de Siloé en la Festa do Marisco Cedida

El Concello de O Grove negocia con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la forma de hacer frente al pago de “uns 98.000 euros” que adeuda en concepto de derechos de autor correspondientes a eventos culturales celebrados en el municipio durante los diez años comprendidos entre el 2015 y el 2025.

El alcalde de la localidad, José Cacabelos, preguntado en el anterior Pleno -celebrado el pasado dos de marzo- por el portavoz del Partido Popular (PP), Pablo Leiva, señaló que actualmente el Concello se ha reunido con directivos de la SGAE para acordar un plan de pagos. “As negociacións están bastante avanzadas e en breves poderemos indicar que chegamos a un acordo”, indicó el regidor meco. De esta manera, señaló que tanto la sociedad de autores como el Concello tienen voluntad de llegar a una resolución en el menor tiempo posible.

La primera demanda por la que fue condenado el Concello a pagar esta cuantía a la SGAE se remonta al periodo que abarca desde el año 2015 y el 2018. En estos años se concentra la reclamación mayor que suma un total de 45.000 euros y el pago de las costas que, tras recurrir la sentencia por parte del Concello la cantidad se redujo en 5.000 euros y se suprimieron las costas judiciales.

La segunda hace referencia a los años comprendidos entre el 2019 y 2023, fechas en las que la sociedad reclama 7.000 euros. A esta suma se añaden los intereses, lo que provoca que la cantidad se acerque a los 100.000 euros.

En el momento que se dio a conocer este dato, señaló Cacabelos, que lo que tienen que hacer es “pagar algo que tiñamos que haber pagado fai uns anos” e insistió en que no era una liquidación sorpresa.

A partir de este momento, tal y como indicó el edil meco, el gobierno local valorará nuevas vías de negociación en la contratación de los diferentes grupos que actúan, por ejemplo, en eventos como la Festa do Marisco, para evitar el pago de cargos duplicados.

Aun así, en la demanda, interpuesta por la SGAE al Concello meco la indemnización por derechos de autor no se solicita únicamente por los directos llevados a cabo en esta iniciativa, sino que se enmarca en otras muchas actuaciones musicales y culturales que se llevaron a cabo durante esos años en la localidad.