El BNG denuncia que los baños públicos ubicados en Confín y O Corgo se mantienen cerrados

Anselmo Noia, portavoz del BNG de O Grove Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove denuncia que los nuevos baños públicos de Confín y también los de O Corgo se mantienen cerrados. Los nacionalistas critican al gobierno local por la demora a la hora de ofrecer este servicio a los vecinos y visitantes del municipio.

Además, el portavoz del Partido, Anselmo Noia, señala que el emplazamiento “máis necesario e urxente” era el de Terra de Porto, ya que es un barrio “con moita afluencia de persoas visitantes e de veciñanza, pola existencia dunha pista polideportiva, un parque infantil e unha caseta que serve de espazo de encontro para persoas maiores”.

Preguntado por este cierre en el Pleno, el alcalde meco, José Cacabelos, señaló que desde el gobierno local se espera que la apertura de estos baños se realice esta misma semana.