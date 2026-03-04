Mi cuenta

O Grove

La Mancomunidade estudia el presupuesto para el nuevo proyecto de la tubería de O Grove y tendrá que renegociar la financiación

A. Louro
04/03/2026 06:05
Uno de los recurrentes arreglos en la actual tubería de abastecimiento
D.A.
La construcción de una senda peatonal que se va a acometer en Sanxenxo abre la puerta a que la Mancomunidade diseñe un proyecto para llevar por tierra una nueva tubería de abastecimiento para O Grove y poder prescindir de la maltrecha estructura actual, que transcurre bajo mar. Las dificultades técnicas para acometer la manga rígida alrededor de la red hacen mucho más “segura e viable” esta alternativa, para la que ya se está realizando un estudio para estimar el presupuesto necesario. El objetivo es contar con esa información en un plazo de un mes y, una vez completado, poder renegociar la financiación que ya estaba comprometida por Augas de Galicia, ya que el presupuesto podría dispararse con respecto al millón previsto para la manga. 

Así pues, el presidente comarcal, David Castro, explicó ayer que lo importante ahora es comprobar la viabilidad técnica y económica para realizar esta nueva solución aprovechando las “sinerxias” con Sanxenxo. “Estanse dando os pasos adecuados”, subrayó Castro, que recordó la importancia de dos auditorías en marcha para planificar la red a medio y largo plazo. 

