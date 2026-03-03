Mi cuenta

O Grove

Sopa de chocolate o sushi dulce, son algunas de las propuestas de la ruta ‘Pinchadoce’

C. Hierro
03/03/2026 09:10
Imagen de la presentación del concurso de tapas en O Grove
D.A.
La localidad meca cuenta las horas para sumergirse en una nueva edición del concurso de tapas ‘Pinchanogrove’ que, este año, irá acompañado, por primera vez, de una versión dulce. Así, desde el próximo viernes seis de marzo y hasta el 22, la organización invita a vecinos de O Grove y visitantes a recorrer la gastronomía meca probando pequeños bocados elaborados con sorprendentes ingredientes.

Algunos de los sabores que proponen los seis establecimientos que forman la ruta de ‘Pinchadoce’ -Campaña, Galaico, Metropol, Romeo, Sublime, Torrada- son un chupito de mango, una tostada de pan brioche con sopa fría de chocolate blanco o un sorprendente sushi dulce que, a través de helado de limón y salmón reinterpretan el conocido plato japonés.

Todas las personas que participen en esta iniciativa serán los encargados de votar los mejores pinchos tanto salados como dulces, es por ello que, el ganador del concurso será elegido por los propios comensales.

Además, aquellos que participen entregando su papeleta entrarán en el sorteo de diferentes regalos que irán desde cenas o comidas degustación para dos personas hasta, por ejemplo, entradas para un concierto en El Náutico o un carrito de la compra valorado en 150 euros.

