Montse Betanzos, la colareira que ensalzó el oficio y diseña mucho más que souvenirs

Montse Betanzos no siempre quiso ser colareira, hubo un momento que rechazó este oficio e incluso trabajó durante años en una oficina frente a un ordenador. Esto fue así, explica la artesana de O Grove que este año recibirá el Premio Meca 2026 por la puesta en valor de este trabajo artesanal y autóctono, porque cuando era adolescente tenía que acompañar a su abuela, madre y tías a vender los collares a la isla de A Toxa o llevar a cabo alguna tarea cuando sus amigos y amigas “estaban en la playa o hacía otra cosa de ocio”.

Sin embargo, la vida hizo que, con el paso de los años volviese a abrazar este oficio y, no solo eso, si no que trabajase y rompiese barreras para ensalzarlo. “Cuando tuve a mi hija vi que mi madre tenía mucha más libertad en su vida y una actividad mucho más creativa y fui retomando la profesión”, cuenta Betanzos.

Artesana

El primer objetivo en su carrera, cuenta, fue obtener la carta de artesano. “Fue una lucha, porque no había antecedentes y fui la primera”, recuerda. Después de ella, lo hicieron su madre, sus tías y otras colareiras.

Con ese documento en sus manos Betanzos sacó sus collares y las pulseras fabricadas con caracolas y conchas de los puestos de venta de la isla de A Toxa para llegar a un “público más orientado a la artesanía, con otra sensibilidad”. De esta manera, alejó estas creaciones, indica “del típico souvenir que se lleva un turista como si se llevase un imán como recuerdo de O Grove o de A Toxa”.

El siguiente paso que dio la artesana meca fue lograr el registro oficial de Artesanía de Galicia para su taller a través del cuál consiguió crear su marca y acceder a ferias de artesanía, cuenta, de diferentes ciudades, comunidades e incluso países. “Se fueron abriendo caminos poco a poco gracias a la lucha y hasta aquí llegamos”, señala Montse.

El proceso

La creación de cada una de sus piezas, que son todas hechas a mano y, por ello, diferentes, comienza en la recolección de las caracolas y conchas en la playa. “Hacemos un trabajo selectivo, lo que no necesitamos no lo cogemos, la criba se realiza en la propia playa por lo que respetamos el entorno”, cuenta.

A partir de ahí, en el taller, o bien pinta algunas de las piezas o las trata para que tengan más brillo o están “más lisitas”.

Una vez que están listas comienza el proceso de creación. “Hay un apartado de modelos tradicionales que ya hacía mi abuela y luego lo hicieron mis tías y mi madre y ahora yo y otro que parte de las tendencias, creando piezas nuevas", dice.

Es por todo ello que, Montse Betanzos se subirá al escenario del auditorio municipal de O Grove el próximo domingo 29 de marzo junto a las representantes de la comparsa de ‘A Tropa de Moncha A Caralla’ para recoger el galardón Meca 2026 y, por tanto, el reconocimiento de su papel como mujer en la localidad, lo que, para ella, indica “es lo más de lo más”.