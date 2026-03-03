Mi cuenta

O Grove

El artista Yoseba Muruzábal vuelve a O Grove para reparar el mural de las dos peixeiras

La obra fue dañada tras el desprendimiento de unas uralitas en septiembre del 2024

C. Hierro
03/03/2026 19:25
Cedida
El artista Yoseba Muruzábal retornó hoy a O Grove para reparar su mural después de que, en septiembre de 2024, se desprendieran varias uralitas de la fachada sobre las que estaba pintado.

La imagen, en la que se pueden ver a dos peixeiras mecas, Maruja A Coxaina y Joaquina A Venturiña, se ha convertido en todo un símbolo de la localidad, es por ello que, los vecinos y vecinas mecos celebran que el pintor haya podido restaurarlo.

Desde el primer momento del desprendimiento de parte del mural, el gobierno local -que ya había sido el impulsor de la obra- contactó con su autor pero, debido a su agenda llena de compromisos, no fue hasta hoy cuando se pudo trasladar al municipio a llevar a cabo el trabajo.

Debido a que el Concello fue el promotor de la pintura, le corresponde también hacerse cargo del mantenimiento de la fachada durante los cuatro años establecidos en el convenio de colaboración firmado con la propiedad del edificio en el 2023, momento en el que se pintó la obra.

