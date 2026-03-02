Los campamentos de A Lanzada abren el plazo de inscripción con más de 1.500 plazas

El presidente provincial, Luis López, en una visita en la pasada edición Cedida

La Diputación abre a partir de hoy, y hasta el día 20 de este mes, el plazo para solicitar participar en los Campamentos de A Lanzada 2026. El organismo provincial ofertará 1.540 plazas para niños empadronadas en la provincia y nacidos entre el 2013 y el 2018. Del total de plazas ofertadas, 1.330 seguirán el procedimiento general teniendo que abonar 110 euros por plaza o 80 euros en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 restantes se reservan para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100%. Los campamentos tendrán lugar a lo largo del verano a través de once turnos de siete días de duración entre el 21 de junio y el 5 de septiembre (a falta de concretar la fecha de inicio del curso escolar 2026/2027).

Los participantes disfrutarán de un programa de actividades socioculturales, recreativas, formativas, ambientales, científicas y de convivencia, así como de alojamiento en tiendas de campaña y salidas educativas y de ocio. Las actividades serán dirigidas por un equipo especializado en animación sociocultural y actividades de tiempo libre, náuticas, científicas e inglés.