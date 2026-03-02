El PXOM meco pendiente de Costas de Madrid para su aprobación

Corporación del Concello de O Grove en el Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove está un paso más cerca de poder aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un trámite que comenzó hace más de veinte años.

Esto es así, señala el alcalde del municipio, José Cacabelos, porque actualmente el departamento correspondiente se encuentra trabajando para tramitar las correcciones que se acordaron con Costas en Madrid al documento aprobado en el Pleno celebrado el pasado 11 de febrero de 2025. “Estamos actualmente en pleno proceso para que Costas nos lo pueda informar”, cuenta Cacabelos.

Las correcciones que se tienen que realizar, según señaló el alcalde meco en el último Pleno, eran “catro ou cinco puntos”. En esa misma sesión, el alcalde indicó que el documento presentado contó con la valoración favorable de Costas en Galicia pero que, sin embargo, al llegar a la capital, “mandaron unha serie de erros que hai que correxir”.

Esta situación, contestó Cacabelos a una pregunta realizada por el portavoz del PP, Pablo Leiva, les pareció un poco “inexplicable” pero, señaló “a administración é complexa e queremos resolver isto da maneira máis áxil”.

Proyecto de gobierno

El alcalde meco indicó en repetidas ocasiones que la aprobación PXOM es un proyecto de su gobierno llegando a tildar este documento como el “máis importante e transcendental dun concello”.

Fue hace más de un año cuando el PSOE elevó al Pleno, por tercera vez, el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Esto tuvo que ser así porque a pesar de que fue aprobado por la Corporación en todas las ocasiones la Xunta de Galicia siempre presentó informes negativos tanto por parte de Patrimonio como de Portos de Galicia.

En esta última ocasión, el documento salió adelante con los votos del grupo de gobierno y de Esquerda Unida, y tras la abstención de los nacionalistas y de los concejales del Partido Popular.

Con esta aprobación provisional lo que se buscaba, una vez más, poner fin a unos trámites que comenzaron en el año 1981, siendo alcalde el fallecido Xaquín Álvarez y a los trámites que comenzaron en el año 2002, después de que la antigua Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda suspendiese las normas subsidarias por las que se administraba O Grove.