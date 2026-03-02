Mi cuenta

O Grove

El humorista Carlos Blanco se tomará “A Penúltima” el viernes 13 de marzo en el Auditorio de O Grove

C. Hierro
02/03/2026 18:39
El actor y humorista, Carlos Blanco
Gonzalo Salgado
El humorista y actor Carlos Blanco llegará, una vez más, al Auditorio Municipal de O Grove para estrenar su nuevo espectáculo “A Penúltima”. La cita con este monólogo es el próximo viernes 13 de marzo a partir de las ocho y media de la tarde.

Este espectáculo, que ya visitó varias localidades e hizo reír en todas las funciones al público, presenta una función llena de anécdotas populares con la típica retranca gallega con la que consigue que los asistentes puedan reflexionar sobre ciertos aspectos de la actualidad.

Esta función se trata de una producción de Condetrespés dirigida para un público adulto.

