O Grove solicita más de dos millones de euros para reparar los daños por los temporales

Estado de la playa de A Lanzada durante los temporales Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove presentará antes la Subdelegación de Gobierno en Pontevedra una solicitud de subvención por importe de 2.112.625 euros, para la reparación y restitución de las de las infraestructuras municipales dañadas por los sucesivos temporales registrados entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

La solicitud se enmarca en la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, que reconoce oficialmente la excepcional virulencia de las borrascas que azotaron el litoral gallego durante ese largo período.

Un total de 38 infraestructuras afectadas

Según exponen desde la administración local, en el municipio meco los temporales dejaron “un rastro de destrucción sin precedentes en las infraestructuras de acceso al litoral de O Grove”. Un total de 38 infraestructuras y equipamientos resultaron dañados, desde pasarelas y rampas de acceso a las playas hasta instalaciones de servicio, alumbrado, bombeos y sistemas de protección dunar.

Las playas de A Lanzada, Area das Pipas, Caneliñas, Raeiros, Seixeliños, Area da Cruz, Areagrande y el sendero de Pedras Negras figuran entre los espacios afectados. “Solo la reposición de las pasarelas y rampas de acceso supone una inversión estimada de más de 1,1 millones de euros”, manifiestan desde el Concello.

El alcalde, José Cacabelos, destaca que “desde el primer momento pusimos todos los recursos del Ayuntamiento en documentar y cuantificar los daños para no perder ni un solo euro de las ayudas que nos corresponden”. La solicitud incluye fichas técnicas individualizadas para cada una de las 38 infraestructuras afectadas, con una valoración detallada de las obras de reparación necesarias.

“O Grove es un municipio que vive del mar y para el mar. Nuestras playas y accesos costeros son nuestro mayor patrimonio y nuestra principal fuente de riqueza turística. Recuperarlos es una prioridad absoluta para este gobierno municipal”, subraya Cacabelos.

La solicitud contempla, además de la reparación de pasarelas y accesos, la recuperación de los sistemas de protección dunar en seis playas, la reparación de los aseos de servicio, la renovación del alumbrado en cinco núcleos costeros y la reparación de los bombeos municipales afectados. “Si el Gobierno central aprueba la subvención solicitada, el Ayuntamiento recibiría hasta 1.056.000 euros –el 50% del coste total– para acometer las obras de recuperación, aportando el municipio el resto de la inversión”, indican desde el ejecutivo local.