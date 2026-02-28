Montse Betanzos y A Tropa de Moncha A Caralla reciben los Premios Meca da Igualdade 2026

A Tropa de Moncha A Caralla en el Festival de Comparsas 2025 Gonzalo Salgado

El Consello Local de Igualdad de O Grove ha dictaminado que este año la gala de los Premios Meca da Igualdade homenajearán a la colareira y vecina, Montse Betanzos, y a la comparsa de A Tropa de Moncha A Caralla, conformada exclusivamente por mujeres y que cumple diez años de trayectoria.

Desde la administración local explican que la decisión de escoger a Montse Betanzos como galardonada individual ha sido por su labor de puesta en valor de un trabajo tan artesanal como es el de las colareiras y, además, por llevar el nombre de O Grove por Europa adelante con su oficio y creaciones.

Asimismo, en cuanto al reconocimiento colectivo para A Tropa de Moncha A Caralla, esta elección se debe a la labor de reivindicación que año tras año llevan a cabo las integrantes de la agrupación, tratando de ensalzar siempre el papel de la mujer así como del rural gallego a través de sus vestimentas y de sus cánticos. “Sempre reivindicamos que somos mulleres bravas e da nosa terra, levando por diante as nosas raíces”, afirma Dunia Álvarez, una de sus integrantes, quien al mismo tiempo admite que cuando recibieron la noticia “foi toda unha sorpresa, pois non o esperábamos para nada”. Así, aunque siguen asumiendo la sorpresa del anuncio, ya desvelan que esperan poder hacer algo especial de cara al gran evento.

La gala se celebrará el 29 de marzo en el auditorio municipal, siendo ya la vigesimocuarta edición en reconocimiento al papel de las mujeres de la villa en diferentes áreas.