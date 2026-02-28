Mi cuenta

O Grove

El CMDC Breogán reinaugura la tercera edición de la exposición “Imaxes con acento Meco”

La muestra se puede ver en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey

Sandra Rey
28/02/2026 12:49
Asistentes durante la inauguración
La Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey acogió este viernes la reinauguración de la tercera edición de la exposición fotográfica “Imaxes con acento Meco”. La actividad cuenta con la colaboración del Concello do O Grove y forma parte de la programación cultural anual que organiza el CMDC Breogán.

El acto estuvo presentado por la docente, Fátima Barreiro, y contó con acompañamiento musical de Mili Piñeiro. Asimismo, estuvieron presentes tres de los artistas que realizaron las fotografías: Paco Luna, Ana Gondar y Samuel Ornoso, no pudiendo estar presente José Luis Oubiña.

La muestra ya se instaló en un primer momento en el mes de noviembre, pero tuvo que ser suspendida a los pocos días por las obras que se acometieron en la instalación, retomando ahora la exposición.

A lo largo de todas las imágenes, los asistentes podrán ver paisajes del entorno a diferentes horas del día, fotografías de estudio de personalidades destacadas de O Grove, puestas de sol y panorámicas de la villa marinera.

