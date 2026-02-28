Mi cuenta

Diario de Arousa

Adiós a O Telar, la mercería que vistió durante más de 35 años a las comparsas de O Grove

Mari Pérez Devesa cierra las puertas de su tienda de telas, un negocio de los de toda la vida y que deja su huella en la historia de la villa marinera

Sandra Rey
28/02/2026 06:16
La propietaria del negocio, Mari Pérez Devesa
La mercería O Telar, la última que quedaba en O Grove, baja su verja de manera definitiva tras más de 35 años de trayectoria. “Abrín o 13 de octubre de 1990”, afirma su propietaria, Mari Pérez Devesa, quien aunque se muestra emocionada por el cierre de su negocio, admite que “xa chegou o momento de pechar”.

Cuando abrió sus puertas por primera vez eran cinco las tiendas de telas que había en la villa marinera, siendo la suya la única superviviente a lo largo de los años. Aún así, pese a la competencia existente, siempre fue el negocio de referencia del Entroido Meco, gracias a su gran oferta que las comparsas no dudaban en explorar. “Este ano aínda contaron conmigo e todo o que tiña en stock foi para eles. Pero o ano que ven van ter que buscar outro lugar”, indica la propietaria, quien admite que muchos clientes han aprovechado esta semana para hacer las últimas compras y mostrar su pesar por el cierre del negocio.

Y es que la huella de O Telar forma parte de la historia de O Grove, no solo por su gran implicación en el carnaval, sino por ser un negocio de los de toda la vida y con el que Mari ha visto crecer a generaciones. “Máis que clientes, moitos xa son amigos. Hai veces que non só viñan comprar, senón a pedir consello, e iso é sinal de confianza”.

O Telar abrirá el sábado 28 de febrero sus puertas por última vez, celebrando una pequeña despedida a partir de las 17 horas a la que están invitados todos los vecinos y vecinas de O Grove. “Para min é un día moi importante e quero compartilo con todo o pobo, que foron os que me mantiveron aquí durante 35 anos”, destaca.

