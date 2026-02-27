O Grove celebrará el próximo 29 de marzo su XXIV Gala Premios Meca da Igualdade

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove celebrará el próximo 29 de marzo la vigésimocuarta edición de su Gala Premios Meca da Igualdade. Así lo consensuó este miércoles el Consejo Local de Igualdad, en el que también se abordaron los demás actos municipales con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, aún no ha transcendido el nombre de la o las galardonadas de este año, que se espera que sean anunciadas próximamente.

Los Premios Meca da Igualdade nacieron en el municipio de O Grove al mismo tiempo que la concejalía de Igualdad en el año 2002, aunque por aquel entonces se denominaba concejalía de la Mujer. Desde entonces, todos los años el gobierno municipal celebra este evento con el fin de reconocer la aportación de las mujeres de la villa en sectores o actividades que, tradicionalmente, se consideraban solo propias del sexo masculino.

El año pasado los galardones recayeron sobre Patricia Sánchez, por toda una vida formando parte del club de balonmano Rasoeiro, y el festival solidario Nos Seus Pés, creado por la joven grovense Mar Benavides y que edición tras edición cuenta con una fuerte colaboración por parte de las mujeres de la villa marinera.

Por otro lado, en cuanto a los demás actos vinculados al 8-M, para el propio Día Internacional de la Mujer está prevista la lectura del Manifiesto, a las 11 horas, frente a la Casa Consistorial y, posteriormente, una andaina de recorrido circular que partirá y concluirá en la Praza do Corgo. El trayecto contempla el Paseo de Lordelo, la Rúa Alexandre Bóveda, la Rúa Castelao y el Paseo Marítimo de Confín.