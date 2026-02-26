La grovense Sara Ochoa Muñiz recibe el nombramiento oficial de la LXXVII promoción de la Carrera Diplomática

Imagen de la nueva diplomática RR. SS.

La vecina de O Grove, Sara Muñiz Ochoa, recibió este jueves su nombramiento oficial como diplomática en la gala de la LXXVII promoción de la Carrera Diplomática. El evento tuvo lugar en Madrid, donde obtuvo su despacho de la mano del Rey Felipe VI.

Con tan solo 26 años de edad y una brillante trayectoria académica a sus espaldas, la grovense pasa a formar parte de los nuevos miembros de la Carrera Diplomática tras dos años y medio de oposición, un objetivo que, por lo general, suele conllevar mucho más tiempo.

Durante el evento, Felipe VI instó a los nuevos diplomáticos a actuar "con criterio". "Los diplomáticos debéis seri mujeres y hombres de acción, de iniciativa, como lo han sido, para orgullos de todos, muchos de vuestros precursores en la Carrera", señaló el monarca.