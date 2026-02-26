Carlangas preestrenará su nuevo disco de estudio en el Náutico de San Vicente do Mar

Imagen de archivo del cantautor Cedida

El exvocalista y guitarrista de Novedades Carminha desde 2022 –tras el anuncio de la pausa indefinida del grupo–, Carlos Pereiro, conocido artísticamente como Carlangas, preestrenará el próximo 3 de abril su nuevo disco de estudio en el Náutico de San Vicente do Mar. Lo hará en un evento nombrado “Romería da Nosa Señora do Corpiño de Baile”, que abarcará todo el día y que incluirá diversas actividades abiertas al público.

La jornada comenzará a las 12 horas con la retransmisión en directo de un programa del podcast ‘Los cantantes favoritos de tus cantantes favoritos’. Posteriormente, a las 13:30 horas, habrá una sesión vermú amenizada por el conjunto Los Galgos. A partir de las 17 horas habrá un tardeo con sesión dj de la mano de Natalia Ferviú, siendo la presentación en exclusiva de los temas del nuevo disco de Carlangas a las 20:30 horas, alternando con sus éxitos de épocas anteriores. Ya por la noche, el evento continuará con diferentes actuaciones musicales de artistas como el dj Álex Paredes, el dúo Dear Joanne y Pela del Álamo.

Los interesados en asistir y celebrar el nuevo trabajo de Carlangas junto a su autor, podrán hacerse con las entradas para el evento a través de la página oficial del Náutico de San Vicente, por un precio de 30 euros.