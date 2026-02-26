Aprometur impulsa una nueva edición de “Pinchanogrove” con la novedad de las tapas dulces

Imagen de la presentación del evento gastronómico S.R.

La asociación para promoción del sector turístico de O Grove, Aprometur, impulsa una nueva edición del concurso de tapas “Pinchanogrove”, que este año incorpora la novedad de sumar tapas dulces bajo el nombre “PinchaDoce”.

“Conseguimos recuperar Pinchanogrove, que era un evento que facíamos desde o 2013, pero era intermitente. Agora vamos a intentar que sexa cada ano e afianzalo, pois é un evento que arrasa”, indicó el presidente de Aprometur, Óscar Fernández, durante la presentación de la iniciativa.

En total, serán doce locales los que participarán en el certamen de tapas que se desarrollará desde el 6 al 22 de marzo, con elaboraciones tanto saladas como dulces. “Queremos animar á xente a participar, a vir ao Grove e pasar eses días por aquí con nós e disfrutar das actividades que haxa a maiores”, señaló Fernández.

Durante la presentación también estuvo presente el subdirector del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Luis Rial, en representación del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien quiso destacar la capacidad de O Grove para “organizarse, innovar e sumar” en el sector turístico, así como la labor de Aprometur, que está a punto de cumplir su primer año en activo en el municipio meco. “O que hoxe poñedes en marcha aquí é precisemante unha historia ben contada: a tempada baixa convertida en oportunidade, a creatividade como motor, o producto local como bandeira e a colaboración como método”, subrayó el subdirector.