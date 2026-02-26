Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Aprometur impulsa una nueva edición de “Pinchanogrove” con la novedad de las tapas dulces

El evento gastronómico se desarrollará desde el 6 al 22 de marzo en doce locales del municipio

Sandra Rey
26/02/2026 21:29
Imagen de la presentación del evento gastronómico
Imagen de la presentación del evento gastronómico
S.R.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación para promoción del sector turístico de O Grove, Aprometur, impulsa una nueva edición del concurso de tapas “Pinchanogrove”, que este año incorpora la novedad de sumar tapas dulces bajo el nombre “PinchaDoce”.

“Conseguimos recuperar Pinchanogrove, que era un evento que facíamos desde o 2013, pero era intermitente. Agora vamos a intentar que sexa cada ano e afianzalo, pois é un evento que arrasa”, indicó el presidente de Aprometur, Óscar Fernández, durante la presentación de la iniciativa.

En total, serán doce locales los que participarán en el certamen de tapas que se desarrollará desde el 6 al 22 de marzo, con elaboraciones tanto saladas como dulces. “Queremos animar á xente a participar, a vir ao Grove e pasar eses días por aquí con nós e disfrutar das actividades que haxa a maiores”, señaló Fernández.

Durante la presentación también estuvo presente el subdirector del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Luis Rial, en representación del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien quiso destacar la capacidad de O Grove para “organizarse, innovar e sumar” en el sector turístico, así como la labor de Aprometur, que está a punto de cumplir su primer año en activo en el municipio meco. “O que hoxe poñedes en marcha aquí é precisemante unha historia ben contada: a tempada baixa convertida en oportunidade, a creatividade como motor, o producto local como bandeira e a colaboración como método”, subrayó el subdirector. 

Imagen de la presentación del evento gastronómico
Foto de familia con miembros de los negocios participantes
S.R.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina