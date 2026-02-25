O Grove estrena gobierno tras la toma de posesión de los ediles Antonio Doña y Marta Domínguez

Marta Domínguez y Antonio Doña, nuevos concejales de O Grove Cedida

El Concello de O Grove celebró ayer un Pleno extraordinario para que los nuevos concejales del gobierno socialista, Antonio Doña y Marta Domínguez, tomasen posesión.

La entrada de estos ediles en la Corporación llega tras la renuncia hace, aproximadamente un mes, de los ya ex concejales Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda.

Con la incorporación de estas dos personas, el gobierno local, dirigido por el alcalde José Cacabelos, ha tenido que reorganizar las áreas. De esta manera, Domínguez tomará las riendas de todos los departamentos que anteriormente gestionaba Noemí Outeda y, por lo tanto, desde ayer es ya concejala de Educación, Tercera Edad e Igualdad.

Por su parte, Doña, se ocupará solo de una parte de las funciones que asumía Juan Ramón Outeda. Es por ello que ayer firmó el acta como concejal de Espacios Públicos, Zonas Verdes y Parques Infantiles. Por su parte, el área de Limpieza Diaria se integrará en el departamento de Residuos y Punto Limpio, por lo que la responsable será Ángeles Domínguez.

Finalmente, el departamento de Mercados, lo asumirá el mismo alcalde, José Cacabelos.