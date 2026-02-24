‘O libro da selva’ se sube al escenario del auditorio meco el 15 de marzo

El auditorio de O Grove Gonzalo Salgado

El auditorio de O Grove acoge, el próximo 15 de marzo, el musical ‘O libro da selva’. Este espectáculo, que está diseñado para un público familiar, comenzará a las seis de la tarde.

El escenario, gracias a esta obra, se llenará de música en directo y de voces que conseguirán emocionar a todos los espectadores. Es un espectáculo único, vibrante y lleno de magia, uno de los pocos musicales de gran formato que están creados íntegramente en gallego.

La compañía ‘Ártika Cía’, responsable del evento, invita a los vecinos y vecinas de O Grove a entrar en una selva muy especial, una ciudad que está llena de animales y que está gobernada por Sherekhan, tal y como escribió Rudyard Kipling en el año 1984.